Zucchero, 7 nuovi show a settembre all'Arena di Verona

Zucchero 'Sugar' Fornaciari torna sul palco che più di ogni altro lo ha accompagnato nella sua carriera, quello dell'Arena di Verone, con sette nuovi show, in programma il 16 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25 settembre.

Con 600mila spettatori arrivati da tutto il mondo per i suoi 54 spettacoli tenuti ad oggi nell'anfiteatro, è stato il primo artista a esibirsi per 22 serate in un solo anno (da settembre 2016 a settembre 2017) e detiene il primato di artista con 14 concerti consecutivi (tra aprile e maggio 2022). A settembre questo rapporto speciale si rafforza ulteriormente con nuove date: un percorso che culminerà il 25 settembre, quando Zucchero festeggerà i suoi 70 anni sul palco dell'Arena.

Con lui, a suonare i suoi più grandi successi, la fedele super band composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

I biglietti per gli show all'Arena di Verona saranno disponibili in prevendita da giovedì 27 marzo, dalle 14.00 su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it.





