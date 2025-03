Morto pedone travolto sulle strisce tre settimane fa a Bologna

BOLOGNA, 26 MAR - Non ce l'ha fatta Marco Govoni, il 77enne investito mentre sulle strisce pedonali lo scorso 6 marzo in via Molinelli, a Bologna. Dopo quasi tre settimane di ricovero in ospedale, l'anziano è morto, per le conseguenze dell'incidente nel quale era rimasto gravemente ferito. Era stato travolto mentre attraversava la strada per andare a buttare la spazzatura.

A dare la notizia del decesso è stato il comitato 'Bologna 30', che sabato scorso proprio in via Molinelli aveva organizzato un presidio per chiedere più sicurezza stradale in quella strada e nei dintorni, dove vige il limite dei 30 km/h, ma auto e moto sfrecciano spesso a forte velocità. Alla manifestazione aveva partecipato anche il figlio del 77enne, Fabio: "La macchina che ha investito mio padre non andava certamente a 30" aveva detto.

