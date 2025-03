Microbiologi e le sfide della sanità, 'diagnostica integrata'

Oltre 1.700 esperti sono riuniti, al Palacongressi di Rimini, per il 52/o Congresso Amcli Ets - Associazione Microbiologi Clinici Italiani. Tra i temi centrali, la diagnostica, l'antibiotico resistenza e il ruolo centrale dei microbiologi nel Sistema sanitario nazionale.

"La microbiologia clinica, da sempre in prima linea per una Sanità nazionale al passo con i tempi, per una implementazione di sistemi di sorveglianza e di diagnostica precoce, insieme alle altre discipline della medicina di laboratorio, crede fermamente in una diagnostica integrata con i colleghi delle discipline cliniche". È stato questo uno dei messaggi centrali con il quale il presidente Pierangelo Clerici ha inaugurato la manifestazione.

Presenti anche 200 specializzandi. Oltre ai temi scientifici, viene approfondito il tema della responsabilità nel rapporto con le istituzioni, ovvero Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, assessorati regionali alla Salute e società scientifiche.

A cinque anni dalla pandemia di Covid 19 si è ricordato come, in occasione di emergenze che toccano indistintamente tutta la popolazione, si renda evidente l'impegno dei microbiologi anche fuori dai laboratori, nelle corsie degli ospedali.

Il congresso, che proseguirà fino al 28 marzo, è iniziato con un contributo di sostegno dell'Amcli all'Opera Pia Sant'Antonio, che garantisce 150 pasti al giorno ai senza tetto di Rimini e sostiene persone e famiglie in difficoltà economica e sociale. Una donazione è stata fatta anche alla Cooperativa sociale SVS Donna aiuta Donna, fondata dalla ginecologa Alessandra Kustermann, un centro antiviolenza per accogliere e dare lavoro alle donne con figli che fuggono da partner violenti.



