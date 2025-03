Luca Vernizzi dona 20 opere alla Fondazione Monteparma

Oltre 20 sono le opere che Luca Vernizzi, figlio d'arte, artista e ritrattista noto a livello internazionale, ha deciso di donare alla Fondazione Monteparma e all'Ape Parma Museo. Le opere - tra le quali i ritratti di Giorgio Torelli, Paolo Crepet, Mariuccia Mandelli (Krizia) e Umberto Veronesi -, rappresentative di una carriera lunga più di 60 anni, resteranno esposte al pubblico nel museo fino al 30 marzo: la donazione intende rafforzare il rapporto con la Fondazione Monteparma, già custode di molte opere dell'artista e di un nucleo ampio ed esaustivo delle opere del padre (oltre 200), il grande ritrattista parmigiano Renato Vernizzi. In contemporanea anche la pubblicazione del volume "Luca Vernizzi.

Ritratti di cose, di luoghi, di persone", appena stampato per i tipi di Mup Editore. Il prezioso volume propone "ritratti" riconducibili alle nature morte (oggetti) e ai paesaggi (luoghi), andando a completare quelli di persone che già avevano trovato ampio spazio nella mostra "Io tu io. Renato Vernizzi e Luca Vernizzi. Un secolo di ritratti" (Ape Parma Museo, 2022), curata da Angelo Crespi e Carla Dini come l'omonimo catalogo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA