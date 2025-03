'Che Guevara tú y todos' dal 27 marzo al 30 giugno a Bologna

BOLOGNA, 26 MAR - I momenti cruciali della sua vita, assieme alla sua umanità, ai suoi ideali e ai suoi legami affettivi si potranno indagare nella mostra 'Che Guevara tú y todos' dal 27 marzo al 30 giugno prossimi al Museo Civico Archeologico di Bologna: un viaggio nella storia e nella vita di un uomo, Ernesto Guevara de la Serna, universalmente conosciuto come Che Guevara, che ha segnato profondamente l'immaginario collettivo di intere generazioni, divenendo l'icona stessa del rivoluzionario.

Realizzata con la collaborazione della figlia Aleida e del figlio Camilo (scomparso nel 2022 e dedicatario), la mostra ospiterà circa duemila documenti, tra lettere, appunti, diari, fotografie scattate da lui stesso, immagini ufficiali e private, scritti autografi e video dell'epoca, provenienti per buona parte dal repertorio fotografico e documentaristico inedito dell'archivio del Centros de Estudios Che Guevara a L'Avana.

Un modo di offrire al pubblico l'opportunità di esplorare, grazie a strumenti digitali e interattivi, i momenti cruciali della vita del Che, contestualizzando gli eventi storici a partire dai primi anni '50 alla fine degli anni '60, un periodo che ha influenzato intere generazioni. 'Tú y todos', parte integrante del titolo della mostra, riprende il verso di una poesia che il Comandante dedicò alla moglie Aleida prima di recarsi in Bolivia, dove fu catturato e assassinato il 9 ottobre 1967. Titolo che sottolinea, inoltre, l'intento della mostra: restituire una dimensione intima e consapevole alla figura di Ernesto Che Guevara, distaccandola dal mito del guerrigliero intransigente e senza paura, costruito dai media dell'epoca.

