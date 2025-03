Scontri con tifosi del Lille, misure per 10 ultras del Bologna

Dieci misure cautelari, un obbligo di dimora e nove obblighi di firma durante le partite del Bologna, sono state decise dal Gip Domenico Truppa in relazione agli scontri tra i tifosi rossoblù e quelli francesi del Lille, alla vigilia della partita di Champions League del 26 novembre.

Le misure erano state chieste anche per ulteriori due tifosi, ma sono state rigettate, dopo l'udienza del 20 marzo.

L'aggressione avvenne di sera in zona universitaria, via Zamboni, dove si confrontarono due gruppi di ultras.

Nell'udienza i tifosi del Bologna avevano risposto alle domande, difesi tra gli altri dagli avvocati Gabriele Bordoni, Luca Portincasa, Simone Sabattini, dando una loro versione dell'accaduto.

Le indagini sono state seguite dalla Digos, coordinata dalla Procura. Il 118 aveva soccorso tre sostenitori della squadra francese che, in seguito all'aggressione, avevano riportato lesioni: due erano stati portati in ospedale.



