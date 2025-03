Regione E-R, per delocalizzare servono più di 1.800 euro/mq

L'ordinanza sulle delocalizzazioni colpite dalle alluvioni in Emilia-Romagna è in via di predisposizione e la Regione ha chiesto che venga riconosciuto un valore più alto dei 1.800 euro al metro quadro ipotizzato dalla bozza contenuta nel Piano speciale straordinario elaborato dalla struttura commissariale quando era guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo.

Lo ha detto in Assemblea legislativa la sottosegretaria alla presidenza Manuela Rontini: "La prima bozza di ordinanza sul tema delle delocalizzazioni contenuta all'interno del Piano speciale straordinario, predisposto dall'allora struttura commissariale del generale Figliuolo, non fu mai approvata perché la stessa Regione ritenne non idoneo il valore di 1.800 euro al mq, da riconoscersi in maniera indistinta nell'intero territorio regionale - sottolinea Rontini - Anche a seguito dell'ultima delicata allerta, il tema delle delocalizzazioni è tornato a essere urgente e continua ad assumere una certa rilevanza. L'ordinanza di delocalizzazione è in corso di predisposizione. Abbiamo chiesto un aumento degli indennizzi rispetto alla bozza che avevamo visto".

Le aree interessate "andranno individuate in collaborazione con la Regione e i Comuni, stiamo parlando di un qualche centinaio di abitazioni che anche per eventi di minor intensità vanno sott'acqua; in questi casi occorre agire con tempestività e dovrà essere gestito con sensibilità e cautela. In alcuni casi sono gli stessi proprietari delle abitazioni a chiedere la pubblicazione del provvedimento per poter ripensare alle loro vite in luoghi sicuri. Abbiamo chiesto al governo di istituire un fondo pluriennale per la messa in sicurezza del territorio".

Le dichiarazioni della sottosegretaria sono arrivate in risposta a un'interpellanza dei consiglieri di Rete civica Marco Mastacchi ed Elena Ugolini, in cui si chiedeva di chiarire quante case saranno delocalizzate a seguito dell'alluvione di maggio 2023.



