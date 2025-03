Ministero Cultura stanzia 250mila euro per Barca Teodorico

Il Ministero della Cultura ha stanziato un finanziamento di 250mila euro per completare il restauro della 'Barca di Teodorico', imbarcazione altomedievale rinvenuta nel 1998 durante i lavori di riqualificazione del Parco di Teodorico a Ravenna. L'intervento si svolgerà nella sede individuata dal Comune a Savarna, i lavori dureranno oltre un anno e restituiranno la Barca alla cittadinanza.

Negli ultimi anni è stato predisposto dalla Fondazione RavennAntica un progetto per la musealizzazione della barca al Museo Classis e questo ha consentito di pianificare l'avvio dell'ultimo stadio del processo di restauro. "Oggi si segna un passo avanti decisivo e un nuovo tassello nell'opera di restituzione alla città di questo reperto archeologico di altissimo pregio", dice il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia, mentre la Soprintendente, Federica Gonzato, ricorda che "la tipologia di reperto è molto particolare e l'operazione sarà anche un importante momento di studio sulle metodologie di restauro dei legni imbibiti che arricchirà il dibattito e aiuterà a gestire futuri rinvenimenti analoghi".

Il reperto è interamente in legno, un materiale che può conservarsi soltanto in specifici contesti - ambienti sommersi - e che quindi si ritrova meno frequentemente di metalli, ceramiche o lapidei, di cui sono ricche le collezioni museali.

La "barca di Teodorico" fu oggetto fin dal momento del rinvenimento di una serie di interventi mirati al recupero e al mantenimento del suo stato conservativo in vista del restauro: dopo un attento scavo archeologico l'imbarcazione fu rimossa dal contesto originario e, a sua protezione e in vista del successivo restauro, fu creato un guscio in vetroresina modellato sulla sua forma. Questa soluzione consentì la movimentazione del reperto, poi inserito in una struttura metallica per il trasporto al laboratorio di restauro di imbarcazioni antiche allestito a Comacchio, dove è stato sottoposto ai primi interventi conservativi. La prima fase fu completata negli anni successivi, la seconda e ultima fase è rimasta in sospeso perchè la sua esecuzione era inscindibile dall'individuazione di uno spazio espositivo per la barca.





