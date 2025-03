Il Festival Toscanini a Parma dal 14 giugno al 9 luglio

PARMA, 25 MAR - Il 14 giugno s'inaugura l'edizione 2025 del Festival Toscanini, con appuntamenti a Parma ed in altri luoghi della provincia e finale, come di consueto, in Piazza Duomo il 9 luglio con la Filarmonica Toscanini guidata da Kristjan Järvi. "Creare nuove occasioni per la Filarmonica Toscanini di spaziare nel repertorio con le potenzialità culturali riflesse dal mito Toscanini": per Ruben Jais, sovrintendente e direttore artistico della Toscanini (promotrice della manifestazione), è questo il senso del Festival Toscanini che è stato presentato il 25 marzo, giorno del compleanno del maestro.

Il programma toscaniniano del concerto di apertura, dedicato in particolare alle wagneriane Sinfonie dai Maestri Cantori e dall'Olandese volante insieme a Till Eulenspiegel lustighe Streiche e Also sprach Zarathustra di Strauss, sarà preceduto nel pomeriggio dello stesso giorno da una tavola rotonda sul tema "Strauss e Toscanini". La ricchezza delle proposte, che fin dal 2022 ha caratterizzato questa manifestazione con concerti della Filarmonica Toscanini e di gruppi cameristici, quest'anno si arricchisce con la presenza della Toscanini Academy - Big Band che il 18 giugno suonerà in Piazzale San Francesco, luogo che ospiterà sia il concerto inaugurale sia quello del 21 giugno, Festa della Musica. Nel primo, la Filarmonica sarà diretta da Riccardo Frizza (Mendelssohn, Haydn e Beethoven), nel secondo da Hannah von Wiehler (Mendelssohn). Il cartellone vede anche la presenza dell'Ensemble della Filarmonica impegnato l'1 luglio con musiche di Ravel e Debussy alla Casa della Musica, mentre la Toscanini Academy il 27 e il 29 giugno terrà due concerti in collaborazione con il Conservatorio Boito.



