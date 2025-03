Festival Narrativo del Paesaggio lungo vie della Liberazione

Ha come filo conduttore la memoria, in occasione degli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo, la terza edizione del Festival Narrativo del Paesaggio, promosso dalla Città metropolitana di Bologna e organizzato in collaborazione con i sei Distretti culturali, con un programma di eventi teatrali, letture, incontri e proiezioni.

Un vero e proprio "viaggio nella memoria collettiva per riscoprire e valorizzare il legame tra storia e territorio".

L'edizione 2025 porterà il pubblico lungo itinerari simbolici della memoria, come la Via degli Dei, la Via della Lana e della Seta, la Piccola Cassia, la Ciclovia del Sole, e molti altri, trasformandoli in palcoscenici a cielo aperto per rievocare la storia e le esperienze della Resistenza. Per la prima volta il festival includerà anche la Ciclovia del Reno, il Bologna Art Trail e il Cammino di Sant'Antonio, arricchendo il percorso narrativo e culturale. È confermato inoltre anche quest'anno il Premio 'Salvamore', che riprende il tema del Festival proponendo un concorso per giovani videomaker under 30: per questa seconda edizione, oltre a premi in denaro, è prevista per chi si iscrive entro il 30 giugno la partecipazione ad un workshop sul documentario tenuto dalla regista Giulia Giapponesi. Gli eventi del Festival sono gratuiti, prendono il via in primavera e accompagneranno le celebrazioni del 25 Aprile, per concludersi in ottobre.

"Il Festival Narrativo del Paesaggio è una manifestazione importante, che si è consolidata in questi anni, e che attraverso le diverse arti performative accompagna le persone alla scoperta di itinerari e paesaggi naturalistici del nostro territorio - commenta Debora Badiali, sindaca di Budrio a supporto del sindaco metropolitano per i Distretti Culturali -.

In particolare, questa edizione è dedicata all'80/o anniversario della Liberazione. I Distretti, e quindi i Comuni, hanno aderito a questa proposta con sensibilità e impegno, unendo il tema della Liberazione alla valorizzazione del territorio metropolitano, dando vita a un programma ricco di attività che hanno come palcoscenico cammini, itinerari, ciclovie".



