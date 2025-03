'Ciao 2025 - Rassegna Lucio Dalla' in onda il 29 marzo su Rai1

Andrà in onda sabato 29 marzo in seconda serata su Rai1 'Ciao 2025-Rassegna Lucio Dalla', lo speciale tv dell'evento che si è tenuto il 4 marzo al Teatro Arena del Sole di Bologna per la terza edizione di 'Ciao-Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività', integrato con interviste inedite all'interno di Casa Lucio Dalla. Presentato da Drusilla Foer, l'appuntamento ha visto la partecipazione - dal vivo o con contributi video - di Noemi, Brunori Sas, Fulminacci, Diodato, Irene Grandi, Dardust, Margherita Vicario, Davide Pavanello, Angela Baraldi, Margherita Ferri, Cordio e Mare. Gli ultimi due sono i vincitori di 'Ciao Contest. La musica di domani', dedicato ai nuovi artisti emergenti.

Il premio 'Ballerino Dalla' è stato conferito a talenti e opere "che hanno apportato innovazione alla scena musicale italiana, rappresentando e reinterpretando lo spirito visionario, sperimentale e al tempo stesso pop che ha caratterizzato la carriera di Lucio Dalla". La rassegna, ideata da Pressing Line e iCompany e da quest'ultima realizzata con la direzione artistica di Massimo Bonelli, è promossa da Fondazione Lucio Dalla in collaborazione con il Comune di Bologna.



