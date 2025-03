A Bologna torna Play, il festival del gioco

"Non solo giocare, ma incontrarsi, conoscersi e divertirsi insieme". È questo lo spirito di 'Play - il festival del gioco per tutti', che torna a BolognaFiere dal 4 al 6 aprile. Il claim della manifestazione, la più importante dedicata ai giochi analogici in Italia, è 'Evolution'. Il settore, nonostante l'avanzata del mondo digitale, nel 2024 ha fatturato circa 1,7 miliardi di euro, con una crescita annuale che si attesta tra il 10% e il 15% e circa 800 nuovi titoli lanciati ogni anno.

La rassegna occupa quattro padiglioni della Fiera, pari a 43mila metri quadri coperti, e ospiterà oltre 200 espositori, 3.000 tavoli di giochi da provare gratuitamente e più di 700 eventi in programma. Sono attesi anche ospiti del calibro dell'ingegnere aerospaziale Phil Eklund, che è anche uno tra i più rinomati game designer e Bianca Canoza in arte Momatoes, designer e artista visiva emergente filippina, ideatrice di Arc.

Tra gli eventi più attesi, anche quello con Federico Buffa, maestro del racconto sportivo, in dialogo con Nino Ragosta, ceo di Fantacalcio.it. Parla di "un evento atteso in città che costituisce un'opportunità per i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi, le famiglie e tutte le comunità educanti", l'assessore alla Scuola, Daniele Ara. "I giochi analogici - osserva - ci riportano a una dimensione comunitaria molto preziosa e che dobbiamo rilanciare". È d'accordo Antonio Bruzzone, ceo di BolognaFiere: "Play approda a Bologna per continuare a crescere e accogliere ancora più persone per trascorrere giornate di svago ma anche di apprendimento". Il festival "offre ai giovani ma anche ai 'più grandi' l'occasione per far incontrare anime diverse mosse da una comune passione - sottolinea il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Bruno Di Palma -. La manifestazione costituisce una grande opportunità per i nostri ragazzi e per le loro famiglie che avranno la possibilità di ritrovarsi catapultati in una socialità ludica animata da sollecitazioni analogiche non virtuali". Una dimensione che coinvolge anche l'Università di Bologna. "La prima edizione bolognese rappresenta una rinnovata opportunità di dialogo tra la ricerca eccellente della nostra comunità accademica e le cittadine e i cittadini di ogni età. I nostri ricercatori e ricercatrici coinvolgeranno il pubblico del Festival con esperienze laboratoriali di un ampio ventaglio di discipline sociali e scientifiche", dichiarano la docente Maria Letizia Guerra, delegata per l'Impegno Pubblico di Unibo, e Federico Plazzi, del dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA