Spray al peperoncino in scuola a Modena, due ragazzi in ospedale

MODENA, 24 MAR - Ennesimo episodio di spray al peperoncino spruzzato in un istituto tecnico di Modena a distanza di pochi giorni dall'ultimo caso nella stessa scuola. Alcuni studenti, ancora ignoti, hanno usato lo spray urticante nei corridoi. Due ragazzi sono stati portati in ospedale per accertamenti e diversi altri hanno manifestato sintomi di intossicazione con bruciore alla gola, agli occhi. La scuola è stata evacuata e sul posto sono intervenuti soccorsi, con ambulanze e automediche, e Polizia.

