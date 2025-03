Renzi, E-R modello per il centrosinistra a livello nazionale

Per governare l'Italia, in un momento "molto difficile, con la guerra e la guerra commerciale con i dazi", "c'è bisogno di politici, non di influencer" come la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "che vuole solo i cuoricini, i like e i commenti positivi sui social". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, all'opificio Golinelli a Bologna, a margine della presentazione del suo nuovo libro 'L'influencer.

. Per Renzi "è giusto criticare Giorgia Meloni per quello che non fa, ma il centrosinistra deve darsi una mossa e in questo senso quello che è successo con de Pascale alle ultime regionali è un modello per tutto il centrosinistra a livello nazionale. Se ci si mette insieme senza veti e prendendo i voti, vince il centrosinistra e la Meloni va a casa. Prendiamo spunto da quello che è successo in Emilia-Romagna", è il suo invito.



