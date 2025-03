Otto anni fa moriva Cino Tortorella, gli amici 'ricordiamolo'

Sono passati otto anni dalla scomparsa di Cino Tortorella, l'indimenticato Mago Zurlì dello Zecchino d'Oro, avvenuta il 23 marzo 2017 a 89 anni, e l'Associazione Gli Amici di Mago Zurlì, una onlus senza scopi di lucro che persegue "finalità di solidarietà sociale operando nella informazione e nella didattica, a tutela della salute e dei diritti civili dei bambini", lo ricorda chiedendo a tutti di inviare via mail "un pensiero per Cino". "Lo Zecchino d'Oro, la tua meravigliosa creatura, è diventata Patrimonio immateriale dell'Umanità, perché la musica è un messaggio universale di fratellanza e di pace. Ce n'è tanto bisogno. Ti ringraziamo. Ci manchi tanto", si legge sulla pagina Facebook dell'Associazione.

"Chiediamo a tutti i bambini di ieri e di oggi - dice il suo presidente Lucio Catamo, ortopedico che ha avuto tra i propri pazienti anche Tortorella dopo una brutta caduta - di inviarci un ricordo a presidente@amicidimagozurli.it oppure segreteria@amicidimagozurli.it. Ambasciatore Unicef, Cino Tortorella nella sua vita ha selezionato migliaia di bambini per lo Zecchino d'Oro e ha dedicato tutta la sua vita in difesa dei diritti dei bambini... ad essere bambini". I ricordi verranno pubblicati su www.amicidimagozurli.it.

Tra i tanti messaggi già raccolti e pubblicati sul sito della onlus, Cristina D'Avena definisce Tortorella "grande punto di riferimento nella mia vita, nonché la persona che ha tenuto a battesimo il mio debutto artistico all'età di 3 anni e mezzo.

Era un uomo pieno di idee e di voglia di fare, gli volevo molto bene". Cristina Chiabotto: "Ho conosciuto Mago Zurlì in una delle mie prime esperienze, lo Zecchino d'oro. Porterò con me lo sguardo meravigliato dei più piccoli di fronte ad un suo sorriso". Anche il cardinale Matteo Zuppi ha ricordato "con tanto affetto Cino per l'incontro affettuoso che avemmo con un testimone così importante della vita per milioni di 'ragazzi' che sono cresciuti con lui. La sua professionalità e simpatia rimane un esempio perché l'infanzia sia popolata da tanti maghi che la rendono bella e piena di amore".



