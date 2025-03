Un uomo di 41 anni, di origine marocchiana, è stato accoltellato all'addome nella notte in strada a Reggio Emilia, anche se ferito gravemente non è in pericolo di vita.

I carabinieri, con una pattuglia radiomobile e gli operatori del 118 sono intervenuti intorno all'una e mezza in via Terracchini.

Lo straniero era cosciente, ma non avrebbe dato informazioni ai militari su quello che era successo. Portato in ospedale, si trova in prognosi riservata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA