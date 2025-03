De Pascale, 'E-R impegnata a sostenere percorsi di qualità'

L'Emilia-Romagna "è impegnata nel sostegno al diritto allo studio, nella riqualificazione degli edifici scolastici e nel potenziamento dei servizi educativi, per garantire a tutti e a tutte un percorso didattico e formativo di qualità". Così, il presidente della Regione, Michele de Pascale è intervenuto a Montescudo-Monte Colombo in Valconca, nel Riminese, all'inaugurazione della rinnovata "Francesco Rosaspina", scuola che ospita 127 tra alunne e alunni della primaria e 131 della secondaria di primo grado.

Grazie ai lavori, per un importo complessivo di 2 milioni e 650mila euro, di cui 1 milione e 995mila euro della Regione tramite fondi Pnrr, l'edificio è ora antisismico, con nuove aule per la didattica e per le attività complementari. Inoltre, sono stati rinnovati tutti gli impianti per l'efficienza energetica e sono stati realizzati un nuovo impianto antincendio, nuovi servizi igienici e un ascensore.

"Una nuova scuola - osserva de Pascale - è un investimento per i giovani, ma più in generale per le nostre comunità e il nostro territorio. Quella inaugurata oggi offre agli studenti, ai docenti e a tutto il personale che ci lavora un edificio nuovo e funzionale, che permette di insegnare e di apprendere in uno spazio bello, confortevole e sicuro. Come dovrebbe essere ogni scuola, un luogo accogliente dove imparare e crescere".





