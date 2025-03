Quattro premi per l'Italia ai Cosmoprof & Cosmopack Awards

Nel 2025 oltre 800 prodotti, suddivisi nelle 17 categorie che rappresentano l'intera offerta merceologica di Cosmoprof Worldwide Bologna, hanno partecipato alla settima edizione dei Cosmoprof & Cosmopack Awards, i cosiddetti 'oscar della bellezza' assegnati in collaborazione con l'agenzia internazionale Beautystreams. Un riconoscimento che segnala i prodotti e i servizi più innovativi presentati alla manifestazione di riferimento per aziende e operatori dell'industria cosmetica mondiale, anticipando le soluzioni di maggior impatto sul mercato dei prossimi mesi per tutti comparti. Fra i 17 vincitori, scelti da una giuria multidisciplinare internazionale di opinion leader, buyer, brand owner, retailer ed esponenti della stampa, a conquistare più riconoscimenti è stata la Corea del sud con cinque premi, Fra gli altri Paesi vincitori anche Estonia, Cina Sudafrica, Portogallo, Svizzera, Polonia. All'Italia sono andati quattro premi: nella categoria Fragrance: Personal & HomeAlerasia con la candela profumata "Pesca e Cortese" di Gefcom, presentata in un contenitore realizzato partendo da una bottiglia di vino riciclata, ispirandosi al patrimonio della terra d'origine del brand, il Monferrato. Captain Fawcett's 'Bianco Classico' Beard Butter di Bottega Della Barba, che ha fra gli ingredienti burro di karité, olio di semi di jojoba e olio di mandorle dolci, ha vinto in 'Men's Grooming Products & Accessories'. Per i prodotti solari, premiato Golden Vibes - Marzia Clinic, un autoabbronzante creato con l'obiettivo di stimolare il rilascio di melanina, ossitocina, beta-endorfine e la produzione di vitamina D nella pelle. Sheer Dream Vegan Creamy Remover - Chromavis Fareva vince in 'Make-up Formula': è un solvente per unghie, composto da cere naturali, reinventato come un prodotto solido che si trasforma in balsamo, che al contatto agisce per dissolvere lo smalto mentre nutre e protegge le unghie.



