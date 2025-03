Prelievo di reni e fegato salva due vite tra Bologna e Padova

La generosità dei familiari di una donna morta a 82 anni all'ospedale Ramazzini di Carpi (Modena) ha permesso di salvare altre due vite. Il prelievo di fegato e reni, avvenuto nei giorni scorsi, ha infatti permesso di trapiantare gli organi a due persone, una a Padova e l'altra a Bologna, con la collaborazione tra le équipe di Padova e Modena, il Centro regionale trapianti, lo staff delle sale operatorie del Ramazzini e il personale dell'ufficio di procurement di area aord coordinato da Enrica Becchi, medico della struttura complessa di Anestesia e rianimazione di area nord diretta da Alessandro Pignatti.

"La sensibilità dei famigliari ha permesso di salvare due persone - sottolinea Becchi - è anche questa la grande forza della donazione, trasformare il lutto per un caro deceduto in una possibilità di vita per altre persone, sconosciute. La collaborazione tra i professionisti sanitari ha fatto il resto: per questo continueremo a impegnarci per ampliare la potenzialità donativa e accrescere la rete del procurement".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA