'La Forza e il Sorriso' per 25mila pazienti oncologiche

Da quando il progetto è partito, nel 2006/2007, "siamo riusciti ad aiutare finora oltre 25mila donne". Lo dice a Cosmoprof Worldwide Bologna Fabio Franchina, presidente pro tempore (dopo la scomparsa a settembre della presidente Anna Segatti) della onlus La Forza e il Sorriso, versione italiana del programma internazionale Look Good Feel Better, il cui obiettivo è aiutare le pazienti oncologiche a ritrovare senso di benessere e autostima attraverso l'organizzazione di laboratori di bellezza gratuiti in ospedali e associazioni in tutta Italia (con la possibilità anche di partecipare a laboratori online). "Il nostro progetto (patrocinato da Cosmetica Italia, di cui Franchina è vicepresidente, ndr) oggi opera e funziona su 57 sedi ospedaliere e ha 40 aziende e sponsor che riescono a supportare un'iniziativa, a nostro avviso meravigliosa, anche perché una volta ancora dimostra che la bellezza va ben oltre l'aspetto puramente estetico" sottolinea. L'obiettivo principale della onlus "è poter sostenere le donne quando ne hanno più bisogno, quando stanno vivendo un momento molto difficile come quello della cura". Il fatto, per loro "di ritornare ad avere una routine quotidiana che mette in evidenza ancora la loro bellezza, dà loro soprattutto una forza nuova per reagire positivamente", spiega.

Per Franchina il percorso con La Forza e il Sorriso "è un'esperienza straordinaria. Io ho avuto il piacere di tenere a battesimo il progetto e ricordo ancora l'emozione alla conferenza stampa di lancio nell'avere con noi in sala le prime persone che avevamo coinvolto. In quell'occasione avevano avuto la 'cattiva idea' di darmi una lettera da leggere nella quale raccontavano le loro esperienze, quello che avevano vissuto attraverso questa iniziativa. Sono riuscito a leggerla soltanto fino a metà.... poi non sono riuscito ad andare oltre".

Aiutare "in maniera efficace e utile persone che hanno davvero bisogno è il nostro scopo da esseri umani, non da realizzatori di prodotti di bellezza", aggiunge. Questa "è un'iniziativa talmente importante che auspico che tutte le aziende del settore cosmetico ci siano vicino e ci aiutino a rendere il mondo ancora più bello e migliore".

Guardando alle nuove tappe per La Forza e il Sorriso, "abbiamo un ambito ancora inesplorato in Italia come quello maschile, che in qualche altra sede internazionale invece ha già avuto buoni risultati in termini di coinvolgimento. Abbiamo anche la voglia e l'opportunità di espandere il nostro campo d'azione perché davvero la differenza la facciamo con i numeri.

Ci sono ancora sedi ospedaliere in cui possiamo intervenire ma ci sono soprattutto moltissime donne che hanno bisogno di noi e che meritano di essere supportate al meglio, in maniera importante e seria".



