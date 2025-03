Tour Sfera Ebbasta sabato a Bologna per un concerto sold out

Dopo gli show da tutto esaurito a Padova, Firenze e Roma, il tour 2025 di Sfera Ebbasta sabato 22 marzo tocca l'Unipol Arena di Bologna con una data già 'sold out' e uno show adrenalinico, immersivo e di forte impatto. I trenta brani che compongono la setlist scorrono tra effetti visivi, giochi di luce e potenti lanciafiamme. La struttura su due livelli che campeggia al centro del palco (tutta gradini luminosi di Led) viene presto popolata dal Trap King e dai suoi otto ballerini, cornice per le coreografie orchestrate dall'Head of Performance Laccio, plasmandosi di hit in hit: dalle nude pareti di palazzoni di periferia, pronte a riempirsi di graffiti a tema Sfera, alle colorate navate di una cattedrale. A dominare le retrovie un enorme ledwall in formato landscape per ospitare, con i suoi 24 metri di larghezza, i futuristici visual firmati da Sugo Design, in un'esperienza immersiva nel mondo e nell'estetica di Sfera Ebbasta.

Un inedito spotlight sulla sua storia, su un passato che viene ora metaforicamente investito da un tornado - sulle note di "Tran Tran", ora congelato in una bolla underwater - per il tempo di "Rockstar", pronto per essere riletto attraverso la lente del successo e dei cambiamenti e preparare la strada al ritorno nel blocco, ai palazzi di Ciny da dove tutto è partito, con i brani di 'X2VR'. Una consistente sezione della scaletta è riservata ai successi del suo ultimo album, pubblicato per Island Records e già Quintuplo Disco di Platino: l'ultimo capitolo di un percorso che è valso a Sfera bilioni di stream e views, 230 Platini e 32 Ori, e primo italiano in epoca Fimi ad aver raggiunto e superato quota 200 Dischi di Platino. Il tour toccherà poi Torino e Assago (Milano), per lasciare il passo all'estivo con le date del 7 giugno allo stadio Maradona di Napoli e del 19 luglio nel cartellone di Rock in Roma.



