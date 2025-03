Sciopero, a Bologna code e disagi per traffico intenso

BOLOGNA, 21 MAR - È scattato alle 8.30 a Bologna lo sciopero del trasporto pubblico locale indetto per oggi dai sindacati Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas, Cub trasporti. Alle 12 l'adesione era intorno al 50-60%.

Tper, la società locale, aveva annunciato il rispetto delle fasce di garanzia. I servizi non sono quindi garantiti fino alle 16.30 e dalle 19.30 fino a fine servizio. Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al 'Marconi Express', la monorotaia che collega la stazione all'aeroporto, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell'astensione dei lavoratori, nel corso dell'intera giornata.

Disagi e intenso traffico in città, più del solito, difficoltà nel trovare taxi, anche per la concomitanza dei numerosi cantieri e del Cosmoprof, il grande salone della cosmetica che si svolge nel quartiere fieristico.

