Rapine e aggressioni a Forlì, dieci giovani arrestati

FORLI, 21 MAR - Dieci giovani, tutti di età attorno ai 20 anni, arrestati (uno è ancora latitante) e sei minorenni indagati dal tribunale dei minori, tutti di nazionalità tunisina. E' l'epilogo di una operazione della squadra mobile di Forlì che, in mattinata con l'attività di 30 poliziotti, ha sgominato, dopo mesi di indagini, un gruppo di giovani, tutti senza fissa dimora, ma tecnicamente presenti in modo regolare sul territorio nazionale, a cui viene attribuita una serie di reati, almeno una ventina quelli documentati, commessi negli scorsi mesi.

Sono stati tutti rintracciati in alcuni appartamenti e in locali abbandonati. Contestati furti, rapine, violente aggressioni a mano armata, e anche una violenza sessuale di gruppo a bordo di un autobus. Molti degli arrestati hanno numerosi precedenti, tre degli arrestati era già in carcere per altri reati. Erano soliti agire nei centri commerciali i Portici e Punta di ferro, nei pressi della stazione e in vari punti del centro storico.

Tra i vari episodi, sono stati ricostruiti una rapina con coltello ai danni di un viaggiatore nella zona della stazione ferroviaria e la rapina con pestaggio a danno di un minorenne avvenuta in un centro commerciale di Forlì. Evidenziate altre rapine commesse ai danni di vittime che sono state colte di sorpresa in strada ed anche all'interno delle proprie case.

Sottolineato dal procuratore Enrico Cieri il "buon lavoro svolto, molto importante sul versante della sicurezza dei cittadini, ma si tratta di un primo intervento, continuiamo a lavorare e penso che il proseguo delle indagini porterà ad ulteriori sviluppi".

