Un operaio di 41 anni è morto dopo essere caduto all'interno di un silos, in un'azienda che produce riso nel comune di Codigoro, in provincia di Ferrara. Sul posto, i carabinieri della stazione del paese, insieme alla medicina del lavoro dell'Asl, ai vigili del fuoco e al 118. La dinamica dell'incidente sul lavoro è in corso di ricostruzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA