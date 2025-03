La premier Meloni in visita al Cosmoprof

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata in visita al Cosmoprof a Bologna. È arrivata intorno alle 13, da un'entrata diversa rispetto a quella in cui l'aspettavano i cronisti (e alcuni vertici di BolognaFiere), per dirigersi poi verso lo stand Ancorotti, l'azienda del senatore di FdI Renato Ancorotti. Qui ha incontrato i vertici bolognesi di FdI: il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, il senatore Marco Lisei, l'europarlamentare Stefano Cavedagna, la capogruppo in consiglio regionale dell'Emilia-Romagna Marta Evangelisti.

Presente anche il senatore Gianpietro Maffoni. Allo stand si è affacciato, per un saluto, l'imprenditore bolognese Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria.

Poco dopo le 13.30 è iniziata la visita della premier agli stand. Non ha rilasciato dichiarazioni: "Sono venuta per vedere la fiera", ha detto ai cronisti, mentre iniziava il giro circondata da un servizio di sicurezza che spesso è ricorso agli spintoni per tenere a distanza fotocamere e giornalisti. Poche le reazioni del pubblico, per lo più straniero, ma qualche sporadico applauso è arrivato da alcuni visitatori italiani.

Accompagnata da Ancorotti, in poco meno di un'ora la premier ha visitato diversi stand provando alcuni campioni di profumo.

Ma accanto alla curiosità per i prodotti, come ha riferito al termine della visita Simona Antonini della direzione generale di Cosmetica Italia, avrebbe ascoltato le preoccupazioni degli imprenditori: "C'è un tema di dazi e di regolamentazione comunitaria: le norme su acque reflue e talco ammazzano la nostra industria", ha spiegato Antonini. "Il fatto che sia venuta qui - ha sottolineato - vuol dire che è attenta a un settore vitale del Made in Italy". Un settore, come rimarcato dagli addetti, che vale 38 miliardi e 400mila occupati a livello di filiera.



