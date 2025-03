Il Padiglione Esprit Nouveau di Bologna si apre alla città

"Esprit Nouveau Bologna 2025-2027" è il progetto speciale promosso dal Comune di Bologna per festeggiare il Padiglione de l'Esprit Nouveau, meraviglia dell'architettura modernista nel quartiere fieristico bolognese, in occasione delle due ricorrenze che celebrano quest'anno il centenario dell'originale di Le Corbusier a Parigi (un padiglione temporaneo per l'Esposizione Internazionale delle Arti Decorative del 1925) e nel 2027 il cinquantesimo anno dalla costruzione della copia bolognese (una replica fedele all'originale) ad opera di Giuliano Gresleri e José Oubrerie.

Il progetto comprende eventi, visite guidate, incontri e residenze artistiche e chiama a raccolta tutta la città aprendo il Padiglione anche alle proposte e ai contributi del sistema culturale e creativo di Bologna con un avviso pubblico aperto tutto l'anno. Questa sorta di "chiamata alle arti" per "rendere questo spazio unico (poiché l'originale non è mai stato ricostruito dopo lo smontaggio) disponibile a tutti e restituirlo alla città in maniera continuativa" è stata annunciata dalla direttrice del Settore Cultura del Comune, Giorgia Boldrini, e dalla delegata del sindaco alle Industrie Culturali e creative, Rosa Grimaldi.

Dopo il successo della performance Five geometric songs, lo scorso febbraio in occasione di Arte Fiera, l'Esprit Nouveau torna ad aprirsi al pubblico per la Bologna Children's Book Fair quando, dal 31 marzo al 2 aprile, verrà organizzata Bologna Game Farm Playground, tre giorni dedicati al gaming per lo sviluppo dell'industria videoludica in Italia, in sinergia con la Fiera del libro per ragazzi.



