Carcassa di un delfino spiaggiato recuperata a Rimini

Una carcassa di delfino della specie tursiope (Tursiops truncatus) si è spiaggiata questa mattina all'altezza del bagno 44 di Marina Centro, a Rimini.

Diversi operatori della Fondazione Cetacea onlus e della Capitaneria di Porto di Rimini sono intervenuti in sinergia per recuperarla e metterla in sicurezza, in attesa del recupero del Cert - Cetacean strandings Emergency Response Team dell'Università di Padova che avverrà nei prossimi giorni. La carcassa sarà sottoposta ad analisi necroscopica e altre indagini per valutare le cause della morte del mammifero.

Dai primi rilievi da parte del personale della Fondazione Cetacea si tratta di un giovane maschio di circa due metri e mezzo di lunghezza che non presenta ferite evidenti.

La specie tursiope è la più comune fra le otto specie di cetacei che si possono avvistare in Adriatico. Diversi branchi formati da decine di individui vivono di fronte alle coste.

L'anno scorso la onlus ha censito otto cetacei trovati spiaggiati morti lungo le coste dell'Emilia-Romagna, la metà nella provincia di Rimini.



