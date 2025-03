The Joy of life, l'accessibilità nelle arti performative

Dopo oltre un anno di preparazione, il 24 marzo al Com - Toscanini di Parma debutta lo spettacolo The Joy of life (La gioia della vita) nell'ambito di Pass (Promoting Accessible Shows), il progetto di Cooperazione Europea ideato dalla Fondazione Toscanini nell'ambito del programma di sviluppo e inclusione sociale 'Community Music' cofinanziato dal programma Europa Creativa.

Tre istituzioni europee hanno affiancato la Toscanini lavorando nel campo delle arti, favorendo l'accessibilità per pubblico e artisti con disabilità: The Joy of life è il punto d'arrivo di un percorso che si sta sviluppando sul biennio 2024-2025 attraverso incontri dal vivo e workshop online finalizzati a fare formazione sul tema dell'accessibilità nelle arti performative, con l'impiego di musica, danza, teatro, arte visiva e le diverse lingue dei segni dei paesi europei coinvolti. Pur guardando a tutte le disabilità, The Joy of life si focalizza sulle disabilità sensoriali e cognitive e si sviluppa su cinque quadri assemblati a Parma in questi giorni precedenti il debutto. Se da una parte Accac dalla Finlandia ha lavorato sulle arti visive e nuove tecnologie, Studio Citadela della Repubblica Ceca sulla prosa e la drammaturgia, la Toscanini sulla musica, En Dynamei della Grecia sul teatro danza, per scrivere e adattare la musica, è stata selezionata (con un bando destinato a compositori Under 35 con disabilità) l' italo-tedesca, Valentina Scheldhofen Ciardelli che ha realizzato il brano Mama Herde, una sorta di ouverture affidata alla Filarmonica Toscanini in video ad inizio spettacolo.

Significa Madre Terra, perché tutto lo spettacolo è centrato sul tema della gioia di vivere e la celebrazione della vita con un focus proprio sulla natura. La compositrice ha lavorato sul tema dell'Inverno di Vivaldi, adattandolo per un quartetto costituito da contrabbasso (il suo strumento) violino, viola e percussioni.

Dopo il debutto di Parma, lo spettacolo verrà portato a Salonicco il 28 marzo, il 6 maggio a Praga e il 9 maggio a Tampere. Al termine delle tournée, il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, ci sarà un evento che ogni paese realizzerà nel proprio territorio. Il progetto si concluderà il 13 dicembre con un convegno internazionale durante il quale si racconterà l'intero progetto.



