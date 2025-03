Per la Giornata delle Università alla SISSA studenti di Modena

Un seminario interattivo dal titolo "La complessità dell'ovvio: visione naturale e artificiale", tenuto da due dottorandi in neuroscienze cognitive per condurre gli studenti in un viaggio alla scoperta dello studio della visione, tra neuroscienze e intelligenza artificiale. E' una delle tappe del programma SISSA for School che la Scuola internazionale di studi superiori avanzati svolgerà oggi in occasione della Giornata Nazionale delle Università Svelate.

L'iniziativa, quest'anno dedicata al rapporto tra università e territorio, è promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e patrocinata dal Ministero dell' Università e della Ricerca. La SISSA, con il patrocinio del Comune di Trieste, ha organizzato un'edizione speciale del suo programma di divulgazione e orientamento scientifico. Stamani l'istituto ospita una classe del Liceo Scientifico Sacro Cuore di Modena. Dopo un'introduzione sulla SISSA e sul percorso del dottorato di ricerca, segue il seminario interattivo e poi una visita guidata dell' istituto, accompagnati da ricercatrici e ricercatori, per conoscere la storia della SISSA e del sistema scientifico triestino.

La Giornata Nazionale dell'Università Svelate ha ricevuto quest'anno un importante segno di attenzione da parte del Presidente della Repubblica, che ha voluto consegnare una medaglia alla CRUI in riconoscimento del ruolo cruciale che gli atenei italiani svolgono per la crescita e il benessere della collettività.



