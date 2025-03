Le superstar del wrestling avvistate a San Siro

In occasione del tour europeo di Wwe SmackDown che farà tappa a Bologna venerdì 21 marzo e andrà in onda su DMax (canale 52 del gruppo Warner Bros. Discovery) la sera stessa, alcuni dei massimi atleti del wrestling hanno incontrato a San Siro i campioni della Nazionale Italiana di Calcio, nel pre partita del quarto di finale d'andata di Nations League, Italia-Germania.

Scambio di maglie e di gadget tra la campionessa Usa in carica Chelsea Green e la Superstar Drew McIntyre e il capo delegazione della Nazionale Italiana Gianluigi Buffon: tra battute, saluti e selfie, i wrestler si sono intrattenuti insieme ad Alessandro Araimo, amministratore delegato Warner Bros. Discovery nell'area hospitality di Casa Azzurri, prima di ripartire alla volta di Bologna per una vigilia di riposo prima del grande evento alla Unipol Arena.

WWE SmackDown© è commentato da Luca Franchini e Michele Posa.

Dmax è la casa italiana del wrestling con le esclusive in chiaro dei tre eventi settimanali - Raw, SmackDown e Nxt - e una selezione dei Premium Live Events annuali della Wwe, tra cui WrestleMania e SummerSlam. Al canale 52 del digitale terrestre, su Sky canale 170 e tivùsat canale 28. L'evento sarà disponibile in live streaming e on demand su discovery+.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA