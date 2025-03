Incidente nel Modenese, morto ciclista 86enne

Incidente mortale, nel primo pomeriggio, a San Cesario sul Panaro, nel Modenese. A quanto si è appreso, intorno alle 15.30 all'incrocio tra via Liberazione e via Viazza, sarebbero rimasti coinvolti un ciclista e un'auto: a perdere la vita - l'esatta dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento - un uomo di 86 anni, in sella alla sua bicicletta caduto rovinosamente a terra. Sul posto, con una ambulanza e un'automedica, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato, invano, di rianimare l'86enne, i Vigili urbani e i Carabinieri.



