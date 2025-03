Il Circolo della Musica a Bologna riprende l'attività

Nonostante l'alluvione del 19 ottobre scorso che ha gravemente colpito la sede e causato danni ingenti alle strutture della Fondazione musicale Andrea Baldi, riparte anche quest'anno, il 23 marzo alle 18 con il pianista Leonardo Merlini, la stagione concertistica del Circolo della Musica di Bologna.

"Grazie alla solidarietà dei soci e alle raccolte fondi attivate su GoFundMe e sul sito web del Circolo, - scrive il presidente Sandro Baldi, docente di pianoforte al Conservatorio Martini di Bologna - sono state raccolte risorse preziose (assieme alle braccia dei tanti volontari che ci hanno aiutato in questi mesi) per ripristinare velocemente le due sale dedicate ad Andrea Baldi e Rossano Baldi, nella sede di Rastignano dove si svolgerà la gran parte dei concerti della 41a stagione, grazie anche al fatto che i due pianoforti del Circolo si sono salvati dall'alluvione".

Nel concerto inaugurale Leonardo Merlini, primo premio assoluto al XII concorso Andrea Baldi, suonerà i 24 Preludi Op.

28, due Notturni Op. 55 e lo Scherzo N. 4 di Frederic Chopin.

Come di consueto, anche quest'anno i 14 concerti del cartellone riservano uno spazio particolare ai vincitori dell'ultima edizione del Concorso Andrea Baldi, alternate alle performance di musicisti già affermati: da Domenico Bevilacqua (6/4) al soprano Valeria D'Astoli (13/4), da Giovanni Pierotti (11/5), al clarinettista Luca Troiani e a Claudia D'Ippolito (25/5), e ancora Matteo Rubini (22/6), il soprano Carlotta Missiroli accompagnata dal pianista Samuele Piccinini (29/6) ai quali seguiranno i concerti autunnali. Il 2 giugno inizierà invece la XIV edizione del Concorso pianistico internazionale "Andrea Baldi" con concerto finale dei vincitori l'8 giugno alle 20 all'Oratorio San Rocco di Bologna. "Resta ancora molto da fare, - aggiunge Sandro Baldi - perché acqua e fango hanno distrutto anche tre muri, due pianoforti verticali e molto altro, per oltre 50mila euro di danni. Ma la ripartenza della stagione concertistica e, a seguire, del Concorso per giovani talenti pianistici, è la conferma dell'impegno e della volontà del Circolo della Musica di continuare a valorizzare il patrimonio musicale sul territorio, rafforzando i legami tra i soci.

Continuate ad aiutarci!"



