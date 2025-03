Festival 'Corpi liberi' a Ferrara contro le discriminazioni

Un festival multidisciplinare per contrastare le discriminazioni: nel pomeriggio di sabato 22 marzo, nella Sala Estense del Comune di Ferrara, avrà inizio 'Corpi Liberi', che si concluderà domenica. Il Festival, organizzato dalle Associazioni locali Antenne territoriali di contrasto alle discriminazioni, prevede performance artistiche, workshop, dibattiti che avranno come tema comune l'immagine del corpo.

Conversazioni, spettacoli, film e laboratori saranno occasione di approfondimento per fornire informazioni, stimolare riflessioni, scardinare stereotipi e rimuovere pregiudizi. Il 'Corpo' diventa il filo conduttore per affrontare tematiche indispensabili "per la costruzione di relazioni umane basate sul rispetto delle diversità, assumendo maggiori consapevolezze su che cosa possa risultare pregiudiziale, degradante e offensivo, riflettendo sulla matrice sociale delle varie forme di bullismo, molestie, violenze e discriminazioni, agite in forma consapevole e/o inconsapevole".

"Un evento multidisciplinare di particolare originalità ed estro artistico che, attraverso talk e workshop, stand-up comedy show, film e music live, affronta argomenti di grande attualità inerenti le discriminazioni che insistono sui corpi e sulle identità non conformi", ha detto l'assessora comunale alle Politiche di parità, Angela Travagli, presentando l'evento alla stampa. "L'attività di sensibilizzazione e informazione è fondamentale per promuovere una visione della società capace di riconoscere e rispettare le differenze, rafforzando la coesione sociale e prevenendo potenziali discriminazioni e conflittualità. Queste due giornate rappresentano una concreta azione positiva che intende promuovere una cultura del rispetto per la persona e la dignità di ogni individuo".



