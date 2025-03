Bologna ricorda Rocco Chinnici a 100 anni dalla sua nascita

Ricordare la figura del magistrato Rocco Chinnici, fondatore del pool antimafia di Palermo, nei 100 anni della sua nascita. È quello che la figlia, Caterina Chinnici, magistrato ed europarlamentare, e del figlio, il capitano dei Carabinieri Alessandro Averna Chinnici, hanno fatto con un libro, dal titolo "L'Italia di Rocco Chinnici: Storie di un giudice rivoluzionario e gentile" pubblicato da Edizioni Minerva, scritto a quattro mani con Riccardo Tessarini e presentato nel pomeriggio in sala Borsa a Bologna.

"L'idea è nata parlando con i miei figli - spiega Caterina Chinnici - per raccogliere le testimonianze dei familiari, di chi aveva lavorato con mio padre, dei parenti delle persone che con lui sono morte, di giornalisti e giovani che avevano conosciuto mio padre. È venuto fuori un libro molto bello, perché racconta la storia di Rocco Chinnici in una sorta di mosaico nella storia di quegli anni, tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta".

Il metodo del pool antimafia di contrasto alla criminalità organizzata, spiega Caterina Chinnici, è diventato il metodo dell'Unione Europea grazie alla sua attività al Parlamento europeo. "Quei capisaldi che furono fortemente innovativi nell'azione di mio padre, come la cooperazione di polizia giudiziaria, lo scambio di informazioni, le misure patrimoniali - precisa - sono oggi i contenuti della legislazione europea di contrasto alla criminalità organizzata e ai più gravi reati di natura transnazionale".

Un secondo aspetto molto importante, per l'europarlamentare è quello di "andare nelle scuole e parlare ai giovani, Rocco Chinnici fu il primo a farlo per 'sollecitare il cambiamento delle coscienze''". "La chiave di questo libro è il ricordo di chi mio nonno l'ha conosciuto, ammirato e di cui è stato fonte di ispirazione", aggiunge il capitano Averna Chinnici, che comanda la compagnia Carabinieri di Faenza, è profondamente legato all'Emilia-Romagna e alla sua gente, che ha sostenuto nei momenti bui dell'alluvione. Anche Confcommercio Ascom Bologna nel pomeriggio ha consegnato di una targa in onore del giudice Rocco Chinnici, alla presenza del presidente, Enrico Postacchini, del direttore generale, Giancarlo Tonelli e del generale Ettore Bramato, comandante provinciale dei Carabinieri di Bologna.



