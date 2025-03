Bologna accoglie le due bambine di Gaza arrivate al S. Orsola

La vicesindaca di Bologna Emily Clancy e l'assessora al Welfare Matilde Madrid hanno accolto ieri sera le due bambine di Gaza, di 8 e 14 anni, arrivate al Sant'Orsola con i loro familiari dopo essere atterrate a Linate con un volo militare e poi giunte fino a Bologna in ambulanza grazie alla Croce Rossa Italia. L'arrivo e l'accoglienza sono state coordinate dalla Prefettura di Bologna.

Le due pazienti, affette da malattie oncologiche, rimarranno in città per tutte le cure necessarie e durante il ricovero Ageop si occuperà dell'accoglienza delle famiglie mentre dopo le dimissioni sarà il Comune, tramite Asp e Protezioni Internazionali, a occuparsene.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA