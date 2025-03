Anno record per Lamborghini, oltre 3 miliardi di fatturato

Ancora un anno record per Lamborghini, che nel 2024 ha superato i 3 miliardi di euro di fatturato (3,09), con un aumento del 16,2% rispetto al 2023. In crescita anche il risultato operativo, a 835 milioni (+15,5%).

Il margine operativo si conferma al 27%. Le vendite registrano il miglior risultato di sempre con 10.687 unità, +5,7%.

La Casa di Sant'Agata Bolognese negli ultimi 18 mesi ha completamente ibridizzato la gamma, con Revuelto, Urus SE e Temerario, e probabilmente anche questa scelta ha reso possibile un movimento in controtendenza del marchio. "Non abbiamo mai spinto sul rapporto domanda-offerta - ha spiegato Stephan Winkelmann, chairman & ceo di Automobili Lamborghini - e il portafoglio ordini è di circa un anno e mezzo. Siamo cresciuti pressoché ovunque, e in azienda si contano un migliaio di nuovi assunti, soprattutto ingegneri che si occupano di ricerca e sviluppo e produzione". Sul futuro, per Winkelman non si sbilancia. "Il periodo è complesso - ha precisato - e i target difficili da fare". A pesare sono la situazione internazionale e l'arrivo dei dazi Usa rende la stima sul futuro "difficile".

Soprattutto perché quello d'oltreoceano è il mercato più importante, con circa tremila vetture vendute ogni anno e in caso di nuove tasse "non possiamo esagerare nel trasferire l'aumento sul consumatore" perché a soffrirne sarebbero i volumi. Discorso a parte per la Cina, diventato il più importante mercato al mendo per l'auto e che per Lamborghini vale il 6-7%.

Le novità europee sulla transizione hanno un impatto anche su Lamborghini: 'Abbiamo ibridizzato l'intera gamma - sottolinea Winkelmann - e per noi era il passo più importante". Quanto alla prima vettura completamente elettrica, la casa del Toro ha deciso di posticiparne la presentazione di un anno, al 2029.

Sarà - come già più volte dichiarato - un 2+2, alternativo a Suv e alle due supersportive, in modo che sia complementare alle altre. 'D'altra parte chi compra Revuelto - dice il ceo - ha in media 12 vetture, un'auto per ogni occasione'. Un anno un più che sarà utile per affinare tutti i dettagli: se per il feeling di guida 'siamo sulla buona strada', qualcosa in più c'è ancora da fare per il sound.

Ultime battute, infine, dedicate a Temerario: entrerà in produzione entro l'anno, prime consegne nel 2026. E nonostante nessuno l'abbia ancora provata, il portafoglio ordini è già di 9 mesi.



