A Faenza inaugurato il Giardino della Legalità

E' stato inaugurato questa mattina a Faenza il Giardino della Legalità. "Il progetto, situato nel parco di piazza Dante Alighieri, prevede la realizzazione di un percorso pedonale/ciclabile illuminato dedicato alla legalità, arricchito da totem esplicativi, panchine, targhe ed elementi simbolici legati alla cultura della legalità. Questo percorso rappresenta un segno di continuità con il 'Sentiero della legalità' di Castel Bolognese, distrutto dall'alluvione del 2023", ha spiegato Elena Mazzoni, assessora alla Legalità dell'Emilia-Romagna.

Con un costo totale di 118.000 euro, di cui 58.700 finanziati dalla Regione, il progetto mira a creare uno spazio pubblico vivo e partecipato, dove programmare eventi a tema e mantenere viva la memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

"La Regione sarà sempre al fianco di chi contrasta le mafie e riconosce l'importanza dell'associazionismo nel promuovere la cultura della legalità, cruciale per sensibilizzare la cittadinanza sui fenomeni mafiosi", ha aggiunto Mazzoni.

Questo evento si inserisce nella Settimana della Legalità, promossa ogni anno dalla Regione in concomitanza con la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie celebrata il 21 Marzo. Seminari, incontri con testimoni, laboratori e spettacoli teatrali, coinvolgeranno giovani, associazioni e professionisti in un percorso condiviso di riflessione, impegno civico.

"Un appuntamento unico per promuovere in Emilia-Romagna l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione sui temi della cittadinanza responsabile e del contrasto alle mafie.

Proprio in occasione del 21 Marzo, delegata dal presidente De Pascale, rappresenterò la Regione Emilia-Romagna alla manifestazione nazionale che si terrà a Trapani", ha concluso l'assessora.



