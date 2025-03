Il mercato cosmetico in crescita nel mondo, +8%

Alla base dello sviluppo costante di Cosmoprof, la cui 56/a edizione apre a Bologna domani 20 marzo fino al 23, c'è la crescita del mercato cosmetico.

Secondo l'agenzia internazionale Euromonitor international, le previsioni per il 2025 indicano un fatturato di oltre 612,8 miliardi di euro, con una crescita media annua dal 2023 circa dell'8%.

Analizzando i paesi più performanti, a guidare la classifica sono ancora gli USA: il mercato cosmetico nel paese nel 2025 raggiungerà i 120,4 miliardi di euro. Nonostante uno scenario in costante evoluzione, il settore beauty negli Stati Uniti continua a prosperare, grazie soprattutto ad una crescente innovazione e allo sviluppo in particolare di prodotti biologici e naturali.

La Cina si conferma il secondo mercato mondiale: per il 2025 la percentuale di incremento prevista è del 5%. Nonostante le difficoltà di accesso per brand internazionali, il paese vive un notevole incremento di prodotti locali, ed è una fonte inesauribile di nuove modalità distributive, tendenze e strumenti di vendita al consumatore, che influenzano l'evoluzione dell'industria a livello globale.

In generale sono Middle East, Africa e America Latina a registrare le percentuali di crescita più alte. Particolarmente interessanti per gli analisti i risultati del settore beauty in Africa, che grazie ad un forte incremento demografico si sta posizionando nelle posizioni più alte del ranking mondiale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA