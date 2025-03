Due ragazzine palestinesi malate in arrivo al Sant'Orsola

Due ragazzine palestinesi di 8 e 14 anni, affette da malattie oncologiche, sono arrivate in serata all'aeroporto milanese di Linate a bordo di un Boing 767 dell'Aeronautica militare partito dall'aeroporto di Aqaba in Giordania. Prese in consegna da personale sanitario della Croce Rossa di Bologna, le due piccole pazienti saranno curate all'ospedale S.Orsola, nel capoluogo emiliano.

Con l'aereo militare sono arrivati anche altri bambini bisognosi di cure, che saranno accolti in altre città del nord Italia.

Per garantire il trasferimento in sicurezza nel policlinico bolognese, Croce rossa Bologna ha impegnato tre ambulanze, un minibus messo a disposizione dei famigliari al seguito e il mezzo del capo missione. Croce rossa Bologna ha inoltre garantito l'assistenza sanitaria durante il viaggio grazie a proprio personale medico e infermieristico, con il supporto di quattro volontarie mediatrici culturali di lingua araba.

Saranno accolte all'arrivo al Sant'Orsola dalla vicesindaca del Comune di Bologna Emily Clancy e dall'assessora al welfare e salute Matilde Madrid.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA