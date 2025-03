Cosmetica Italia a Cosmoprof, alleanza chiave di crescita export

Tra convegni economici, tavole rotonde, networking con buyer esteri e imprese associate espositrici e talk show è massiccia la presenza di Cosmetica Italia - - Associazione nazionale imprese cosmetiche al Cosmoprof Worldwide Bologna (20-23 marzo). Da sempre l'associazione supporta le attività di business di Cosmoprof ed è presente al blocco D del Centro Servizi con una installazione dedicata. "Cosmetica Italia, attraverso la storica alleanza con il sistema fieristico di Cosmoprof, valorizza la competitività e supporta i processi di internazionalizzazione delle proprie imprese associate", afferma Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia - Associazione nazionale imprese cosmetiche. "La produzione cosmetica italiana si distingue e viene unanimemente apprezzata al di fuori dei confini nazionali per innovazione, elevati standard qualitativi, flessibilità, artigianalità, creatività e tradizione. L'export cosmetico italiano, che contribuisce a sviluppare una bilancia commerciale positiva del settore per 4,7 miliardi di euro a fine 2024 (+12% rispetto al 2023) è una leva competitiva fondamentale soprattutto in questa fase di ridefinizione di paradigmi sui mercati internazionali, tanto che i più recenti dati preconsuntivi indicano un fatturato totale dell'industria cosmetica in Italia di 16,5 miliardi di euro (in crescita di oltre il 9%), di cui quasi la metà legato alle esportazioni. E il 2025 promette bene, con un ulteriore andamento positivo (che sfiora il 7%) e che porta il valore del fatturato a 17,7 miliardi di euro". Sottolinea Lavino che "Il sistema della cosmetica in Italia è in grado di generare ricadute positive dal punto di vista socioeconomico per l'intero Paese contribuendo per quasi l'1,5% al Pil nazionale. Il format tutto italiano del Gruppo BolognaFiere è un elemento chiave per la crescita del business a livello mondiale per le aziende del settore. Sono lieto che, in coordinamento con governo e istituzioni, si attui una partnership strategica, capace di mostrare il valore del binomio vincente tra due eccellenze: la manifestazione fieristica leader nel mondo della cosmesi e una industria che fa bene al Paese e che lavora incessantemente per il benessere delle persone".

Il calendario di Cosmetica Italia al Cosmoprof si apre giovedì 20 pomeriggio con il tradizionale convegno in cui il Centro Studi, guidato da Gian Andrea Positano, presenta la pubblicazione "I numeri della cosmetica". L'appuntamento ha l'obiettivo di approfondire i dati preconsuntivi 2024 e fare un punto sull'andamento del settore cosmetico italiano. Ulteriori focus su dati economici e trend offriranno analisi su tematiche legate ai differenti canali distributivi. Tra i tanti appuntamenti il convegno del 21 marzo sulla sostenibilità delle imprese cosmetiche, quello del 22 marzo sui cosmetici naturali ed erboristici e domenica 23 l'appuntamento sulla evoluzione della professione degli acconciatori. L'Accademia del Profumo, che presenta anche la mostra Iris: alla "radice" della bellezza, ha ulteriore spazio in Fiera.



