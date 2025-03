Corteo Coldiretti, in 20mila a Parma per faro su cibo sintetico

PARMA, 19 MAR - È partito a Parma diretto verso la sede di Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il corteo nazionale organizzato da Coldiretti. Secondo una prima stima fornita dagli organizzatori i partecipanti sono circa 20mila, giunti da tutta Italia a bordo di pullman. La manifestazione attraverserà il centro della città emiliana con 10mila bandiere gialle dell'organizzazione e quelle dell'Unione europea, unite dallo slogan "Facciamo luce". "Non è una protesta contro l'Efsa, ma una richiesta di maggiore trasparenza e attenzione scientifica nella valutazione dei cibi cellulari", ovvero i cibi sintetici creati in laboratorio, puntualizza Coldiretti. Per l'associazione questi cibi "non possono essere trattati come semplici nuovi alimenti, ma devono seguire lo stesso iter dei farmaci". Partecipano il presidente Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo.

