Rugby: presentato a Bologna il Sei Nazioni delle Azzurre

Il 22 marzo prende il via l'edizione 2025 del Women's Six Nations di rugby e la nazionale azzurra femminile è attesa all'esordio, domenica 23, a York, sul campo dell'Inghilterra, campionessa in carica. I vertici della Fir, lo staff tecnico e le giocatrici sono stati ospiti al Macron Campus di Bologna, sede del brand che dal 2017 è partner tecnico della Fir, per presentare il percorso che la capitana Elisa Giordano e compagne affronteranno a partire dal prossimo week end.

La presentazione del Women's Six Nations si è svolta nella 'Sala dei Sogni' del Macron Campus: tra i presenti Antonella Gualandri, vicepresidente della Fir, Fabio Roselli, ct della nazionale, Sofia Stefan, vice-capitana delle azzurre, Giammaria Manghi, coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia-Romagna e il 'padrone di casa' Gianluca Pavanello, ceo di Macron.

Il Women's Six Nations quest'anno riceverà una copertura televisiva importante: oltre alla presenza di Sky, tutte le partite dell'Italia femminile saranno anche in simulcast in diretta e in chiaro sui canali Rai. "Non vediamo l'ora di fare il tifo per la nostra nazionale femminile in questo Sei Nazioni - ha detto la vicepresidente Fir Antonella Gualandri -. Le azzurre stanno lavorando duramente per arrivare al meglio e per farci emozionare. Grazie a Macron per aver ospitato questo evento di lancio e per tutto il supporto. Siamo felici di poter presentare l'edizione del 2025 del Sei Nazioni in Emilia-Romagna, poco distante da Parma, dove l'Italia gioca le sue gare interne, segno di una collaborazione strategica, in coerenza con le progettualità federali. In un anno importante come questo, che per le Azzurre porterà anche alla Coppa del Mondo, questo assume ancor più significato".

La nazionale femminile di rugby, dopo l'esordio contro l'Inghilterra, numero uno del ranking mondiale, ospiterà l'Irlanda allo Stadio Lanfranchi di Parma (30 marzo, ore 16). Il 13 aprile all'Hive Stadium di Edimburgo andrà in scena Scozia-Italia, successivamente a Parma, sei giorni dopo, le azzurre ospitano la Francia. Sempre allo stadio emiliano sabato 26 aprile, ultimo match del torneo, contro il Galles.



