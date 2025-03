Ravenna celebra il Dantedì, giornata dedicata ad Alighieri

Ravenna celebra martedì 25 marzo il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 per onorare l'inizio del viaggio narrato nella Divina Commedia. Per il quinto anno consecutivo la città rende omaggio al Sommo Poeta con un programma ricco di eventi, incontri e attività didattiche, coinvolgendo scuole, cittadini e appassionati. L'offerta culturale spazia dalle letture dantesche ai percorsi guidati nei luoghi simbolo della città, fino alle conferenze con esperti e studiosi. Sarà possibile seguire alcune iniziative in streaming sul sito www.vivadante.it e sulla pagina Facebook Ravenna per Dante.

Tutte le scuole di ogni ordine e grado potranno beneficiare, inoltre, dell'ingresso gratuito a Museo e Casa Dante dal 25 al 30 marzo, gli altri visitatori potranno entrare gratuitamente martedì 25.

"Anche quest'anno il Dantedì offre un'importante occasione di confronto, che celebra il Poeta con un programma sempre più ricco e articolato - afferma Fabio Sbaraglia, sindaco facente funzioni e assessore alla Cultura - Per questa edizione il tema delle iniziative rivolte alle scuole è 'Libertà e giustizia', due valori cardine del pensiero dantesco, che offriranno spunti di riflessione profondi per le nuove generazioni". L'apertura ufficiale del Dantedì è prevista alla Tomba di Dante alle 9 del 25 marzo con l'introduzione musicale di Haolong Chen, del liceo Artistico Musicale Nervi-Severini, e la lettura del canto VI del Paradiso davanti alla Tomba di Dante, con Sbaraglia e il prefetto Raffaele Ricciardi. Poi, nella sala Dantesca della Biblioteca Classense, si svolgeranno eventi dedicati alle scuole. Letteratura, poesia, visite guidate e attività didattiche animeranno la Zona dantesca dal 24 al 30 marzo, grazie anche alla collaborazione con la Fondazione RavennAntica.





