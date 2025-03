Operaio folgorato mentre pota alberi nel Cesenate, ricoverato

CESENA, 18 MAR - Non sarebbe in pericolo di vita, anche se il rischio di morte è stato altissimo, un operaio di 36 anni che questa mattina a Cesenatico è rimasto folgorato per avere inavvertitamente toccato il cavo di una linea elettrica mentre era impegnato in lavori di potatura di alcuni alberi. L'uomo, utilizzando un cestello per salire all'altezza necessaria, stava tagliando alcuni rami quando è accaduto l'incidente.

Fondamentale il rapido intervento dei compagni di lavoro che hanno subito praticato il primo, fondamentale, intervento di rianimazione a cui si è aggiunto quello di un vigile del fuoco.

Successivamente il ferito, giudicato dai sanitari del 118 in codice rosso della massina gravità, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, da dove sono poi giunte notizie più confortanti. Sul posto oltre ai sanitari e i vigili del fuoco i carabinieri di Cesenatico per i rilievi di legge.

