Nikola Meeuwsen inaugura i Concerti in Sala Mozart a Bologna

Nell'ottobre dello scorso anno venne chiamato a esibirsi nientemeno che al Concertgebouw di Amsterdam rinunciando al concerto in programma alla Sala Mozart di Bologna: per il ventitreenne pianista olandese Nikola Meeuwsen è giunto ora il momento di inaugurare, il 22 marzo alle 17, la rassegna cameristica del sabato pomeriggio dell'Accademia Filarmonica di Bologna.

Il concerto, realizzato in collaborazione con l'Accademia Internazionale di Imola "Incontri col Maestro", dove Meeuwsen studia con Enrico Pace, prevede musiche di Mendelssohn, Chopin, Schumann e di Liszt.

Nikola Meeuwsen è il più giovane musicista ad aver vinto, a soli 20 anni, il premio del Grachtenfestival e può già vantare una carriera di livello internazionale, con concerti tenuti con l'Orchestra Nazionale Lituana e con il pianista Avedis Kouyoumdjian a Bruxelles. La locandina del concerto mostra come primo brano le Variations sérieuses per pianoforte, Op. 54 di Felix Mendelssohn-Bartholdy composte a Lipsia nel 1841; a seguire la Ballata N. 3 in la bemolle maggiore per pianoforte Op. 47 di Fryderyk Chopin, scritta fra il 1840 e il 1841 ed eseguita in pubblico per la prima volta dall'autore il 21 febbraio 1842 alla Salle Pleyel: "E' poesia tradotta, mirabilmente tradotta in suoni", scrisse la critica dopo quell'esecuzione. Come terzo brano, Meeuwsen ha scelto "Après une lecture du Dante: Fantasia quasi Sonata" di Franz Liszt, la celebre e difficilissima "Dante Sonata", per chiude con la Fantasia in do maggiore per pianoforte, Op. 17 di Robert Schumann, composta a Lipsia nel 1836 e dedicata proprio a Franz Liszt.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA