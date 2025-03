L'aeroporto di Bologna primo con cibo gluten free in tutti i bar

L'aeroporto Marconi di Bologna diventa il primo in Italia con opzioni di cibo "gluten free" disponibili in tutti i punti ristoro, bar e ristoranti dello scalo e con operatori formati ad hoc sulla celiachia. È il cuore del 'Progetto celiachia' presentato in aeroporto e frutto del lavoro con Regione, Ausl di Bologna, aeroporto e Associazione italiana celiachia.

Due gli obiettivi del progetto: aumentare la consapevolezza degli operatori di bar e ristoranti rispetto alle necessità dei passeggeri celiaci e garantire ai passeggeri una risposta specifica in fatto di cibi e bevande gluten free. Negli incontri di formazione sono stati affrontati diversi punti, dall'igiene degli alimenti ai principi Haccp correlati alla somministrazione di prodotti senza glutine. Una formazione che diventerà parte integrante del bagaglio di conoscenze degli operatori del food & beverage presenti in aeroporto. E poi ci sarà un ventaglio di prodotti, e bevande, "gluten free".

"Il passeggero celiaco, durante i suoi viaggi, è talvolta costretto a organizzarsi prima della partenza con panini o snack confezionati, in quanto non sempre trova disponibili alimenti senza glutine. - ha spiegato Davide Trombetta, presidente Associazione italiana celiachia Emilia-Romagna - L'aeroporto Marconi di Bologna ha saputo riconoscere e rispondere a questa condizione che coinvolge una parte di passeggeri la quale chiede, anche fuori casa, un'alimentazione sicura, sana e sostenibile".



