Internet, la rete pubblica regionale supera i 6 milioni di utenti

BOLOGNA, 18 MAR - Oltre 6 milioni di persone in Emilia-Romagna si sono connesse alla rete pubblica EmiliaRomagnaWiFi negli ultimi 12 mesi (dal 15 marzo 2024 al 15 marzo di quest'anno). EmiliaRomagnaWiFi offre un accesso a internet gratuito, è attiva 24 ore su 24 e conta oltre 12.500 punti di accesso connessi alla rete Lepida in fibra ottica, distribuiti in tutta la regione, coprendo un grande numero di luoghi pubblici, turistici e di interesse.

"Questo traguardo è il frutto dell'impegno costante di Regione e Lepida nel garantire a tutti l'accesso a servizi online essenziali", ha detto l'assessora all'Agenda digitale, Elena Mazzoni. "La crescita continua degli utenti connessi dimostra l'importanza di investire in infrastrutture digitali per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Il dato di quest'ultimo anno - ha aggiunto Mazzoni - in crescita rispetto ai precedenti, è una chiara testimonianza dell'efficacia delle politiche di inclusione digitale della Regione Emilia-Romagna".

