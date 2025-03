Carlo e Camilla a Ravenna, tra alluvionati, Dante e Museo Byron

BOLOGNA, 18 MAR - È una tappa che si snoderà tra le eccellenze del territorio, con attenzione agli agricoltori alluvionati, ma anche tra storia, arte e cultura quella che Carlo III e la regina Camilla faranno a Ravenna il 10 di aprile.

Dopo la due giorni tra Vaticano e Roma, con l'incognita della salute di Papa Francesco, i reali britannici saranno nel cuore della Romagna per una giornata densa di appuntamenti e tappe simboliche. La sostenibilità, tema che sta molto a cuore a re Carlo III, sarà al centro di un evento, un festival, che celebrerà con le loro maestà la cucina tradizionale dell'Emilia-Romagna, Slow Food e i prodotti di eccellenza della regione. In questa occasione il Re incontrerà gli agricoltori locali, le cui terre e colture sono state gravemente colpite dalle devastanti alluvioni dal 2023 in poi.

Cultura, arte e storia, saranno protagoniste di un'altra parte della giornata, il re e la regina visiteranno la tomba di Dante, poi la regina visiterà il Museo Byron, scoprendo i segreti della vita del grande poeta romantico in Italia e partecipando a un ricevimento per i club di lettura locali, le biblioteche, le librerie e i rappresentanti della sua associazione benefica "The Queen's Reading Room". Il re invece visiterà la basilica di San Vitale e il mausoleo di Galla Placidia, ammirando i mosaici del V e VI secolo e incontrando l'Accademia delle Belle Arti di Ravenna che mantiene viva questa antica forma d'arte.

Infine re e regina parteciperanno a un ricevimento del Comune, che segnerà l'80/mo anniversario della Liberazione della provincia dall'occupazione nazi-fascista da parte delle forze alleate, avvenuta il 10 aprile 1945 (80 anni fa).

