Bologna, reparto volo Vvf intitolato a storico comandante

Il reparto volo dei vigili del fuoco di Bologna è stato intitolato a Giuseppe Santarsiere, morto nel 2022, che nei suoi 35 anni di attività fra caschi rossi ha contribuito a fare nascere e ha guidato il nucleo elicotteri dal 1992 al 2008. Veniva chiamato tra i colleghi tecnici e piloti, 'il comandante'.

Il 2 agosto 1980, dopo l'attentato alla stazione centrale di Bologna, è stato il primo funzionario del comando a raggiungere piazza Medaglie d'Oro e a organizzare i soccorsi. Questa mattina, nell'hangar nell'area dell'aeroporto Marconi, la cerimonia: alla presenza dei familiari di Santarsiere e, fra gli altri del sottosegretario al ministero dell'interno Emanuele Prisco e del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale.

"Il nucleo elicotteri - ha detto Prisco - è strategico, lo si è visto anche nelle recenti alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna. Il Governo dal suo insediamento ha fatto un investimento specifico, non solo sul reparto volo: 370 milioni raddoppiando, da qui a qualche anno, la flotta aerea che è utilissima nella alla lotta agli incendi boschivi, ma anche nel soccorso delle persone".

"Il reparto volo è stato importantissimo - ha aggiunto de Pascale - per l'Emilia-Romagna negli ultimi due anni. Eravamo prontissimi ad azionarlo anche in quest'ultima emergenza, per fortuna non ce n'è stato bisogno. È importante che le istituzioni siano unite per dare a questo settore risorse, investimenti e tecnologie avanzate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA