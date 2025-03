Finisce con l'auto contro un palo, morto 25enne a Cesena

Incidente stradale mortale in prima mattinata a Cesena. A perdere la vita, intorno alle 6, un 25enne residente a Bologna. Il giovane si trovava al volante di una Toyota Corolla quando, transitando nella frazione di Pioppa di Cesena, ha perso il controllo del mezzo. L'auto ha finito la sua corsa senza controllo schiantandosi contro ad un grosso palo.

Nulla da fare per il conducente: al loro arrivo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Secondo i rilievi effettuati dai Carabinieri intervenuti non ci sarebbero coinvolti altri mezzi e nessuno avrebbe assistito direttamente all'incidente.

Fra le ipotesi al vaglio degl'investigatori l'eccessiva velocità, un guasto del mezzo, un malore del conducente o una distrazione fatale.



